Guti chiama Kvaratskhelia al Real Madrid: “Gli regalo la mia maglia”

L'ex giocatore delle merengues ha saputo di essere stato un idolo del georgiano e ha colto la palla al balzo

07-03-2023 12:38

Guti chiama il nuovo idolo di Napoli, Kvaratskhelia, al Real Madrid. L’ex madridista, durante la trasmissione di El Chiringuito, ha scoperto che il georgiano sognava proprio Guti da ragazzo, tanto da comprarsi una maglietta bianca e scriverci sopra il numero 14: “Amo il calcio grazie a Guti. Quando ero piccolo le sue magliette non si vendevano in Georgia. Così feci da solo”.

Guti ha colto la palla al balzo: “Spero un giorno possa venire al Real. Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire? Magari gli posso mandare una mia maglia autografata, così non deve scriverci più lui il numero 14 che indossavo”.