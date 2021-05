Hall of Fame, Tim Duncan e il ringraziamento a Popovich

Nella notte italiana Tim Duncan ha tenuto il suo discorso di introduzione nella Hall of Fame. Un discorso lungo con quasi oltre dieci minuti sul palco in cui ha ripercorso tutta la carriera.

“Ai qui presenti che sono celebrati stasera volevo dire che è grande onore essere con voi in questo momento. Grazie a chi mi affianca, David Robinson. La gente mi chiede sempre cosa mi dicesse, ecco, non ricordo di essermi mai seduto con lui a parlare di qualcosa nello specifico. Era però un professionista navigato e mi ha insegnato a essere un grande compagno di squadra con il suo esempio”.

E poi, una menzione speciale a Gregg Popovich: “Dopo il Draft sei venuto di persona sulla mia isola, hai passato del tempo con la mia famiglia, hai parlato con mio padre. Credevo fosse la prassi, non lo è. Sei una persona eccezionale, grazie per avermi insegnato che non è tutto solo pallacanestro. Grazie di tutto per lo splendida persona che sei. Io mi sono fatto il c**o, ma questa storia e questo viaggio non avrebbero senso se non considerassi tutti quelli che mi hanno guidato fin qui”

