Haller, arrivano brutte notizie sul tumore: il comunicato

30-07-2022 18:25

Non arrivano buone notizie per Sebastien Haller, l’attaccante del Borussia Dortmund che ha preso il posto di Haaland, nuovo giocatore del Manchester City. Come riportato dalla Bild qualche giorno fa, l’attaccante ivoriano ha un tumore ai testicoli. Dopo una seduta di allenamento, l’ex attaccante dell’Ajax non si sentiva al top della forma e, sottoposto a degli esami accurati, ha scoperto il male che sta ancora combattendo.

Haller ha un tumore maligno: starà fuori per mesi

La situazione di Sebastien Haller non è semplice. Il suo club di appartenenza ha fatto il punto della situazione sull’ivoriano, dovendo annunciare ai tifosi gialloneri una notizia che non avrebbero mai voluto leggere.

Questo il comunicato: “Sebastien Haller (28) non lavorerà col Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico. Chiediamo ai media e ai fan di capire che non rilasceremo alcun dettaglio medico relativo al trattamento di Sebastien Haller oltre alle informazioni menzionate, né oggi né nei prossimi mesi”.

Haller, il ds del Dortmund prova a essere ottimista

Ma c’è comunque ottimismo, come ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl: “Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile”.

Haller, la vicinanza di Terzic e della squadra

Nella serata di venerdì, il Borussia Dortmund ha battuto il Monaco 1860 3-0 nel primo turno della Coppa di Germania e l’allenatore dei gialloneri Edin Terzic ha dedicato la vittoria proprio a Sebastien Haller: “Ci manca Sebastien ogni giorno, ci manca come persona. Gli abbiamo promesso di raggiungere il prossimo turno. Siamo molto felici di averlo realizzato”. Non manca mai la vicinanza di tutta la squadra e non mancherà specialmente adesso, dopo questo ultimo aggiornamento sulle condizioni del giocatore.