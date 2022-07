19-07-2022 09:16

Notizia shock proveniente dalla Germania e, in particolare, dal ritiro del Borussia Dortmund. Sebastien Haller ha scoperto di avere un tumore ai testicoli e sarà quindi costretto a smettere di giocare per guarire dalla malattia. Un colpo durissimo per l’ex attaccante dell’Ajax e per il club tedesco.

Borussia Dortmund, Haller ha un tumore ai testicoli

Come riportato dalla Bild, Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli. Dopo una seduta di allenamento, l’ex attaccante dell’Ajax non si sentiva al top della forma. Sottoposto immediatamente a controlli medici, Sebastien Haller ha scoperto di avere un tumore ai testicoli.

Il centravanti ivoriano ha lasciato immediatamente il ritiro in Svizzera per cominciare immediatamente le terapie per guarire dal tumore, con il club tedesco che si è immediatamente messo nelle condizioni di aiutare il suo nuovo attaccante.

Dramma Haller, il Borussia Dortmund pronto ad aiutarlo

La notizia della malattia di Sebastien Haller è stata resa nota direttamente dal Borussia Dortmund con un comunicato ufficiale. Prontamente, lo stesso club ha fatto sapere che sarà vicino al ragazzo in questo momento decisamente non facile.

“Questa notizia è un vero e proprio shock per Haller e anche per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa e pronta guarigione. Faremo tutto quello che è possibile per assicurarci che riceva le migliori cure possibili“, le parole di Sebastian Kehl, direttore sportivo del club giallonero.

Borussia Dortmund: si ferma Haller, l’erede di Haaland

Oltre alla questione salute, assolutamente prioritaria in questo delicato momento, il Borussia Dortmund perde quello che è il sostituto designato di Erling Haaland, ormai nuovo giocatore del Manchester City.

Classe 1994, Sebastien Haller è reduce da una stagione stellare. Con la casacca dell’Ajax ha segnato 34 gol in 43 gare (di cui 11 in Champions League). Numeri favolosi che hanno convinto il Borussia Dortmund a puntare su di lui per prendere il posto del norvegese. Con il club tedesco ha firmato un contratto quadriennale (31 milioni di euro il costo dell’operazione). Da non escludere che, nell’attesa che Sebastien Haller guarisca, il club tedesco non provi a cercare un altro attaccante.