Bundesliga, Sebastien Haller ufficiale al Borrusia Dortmund

06-07-2022 19:06

Il Borussia Dortmund ha ultimato l’ingaggio dell’attaccante dell’Ajax Sebastien Haller con un contratto quadriennale del valore di 36 milioni di euro totali.

Il 28enne si unisce alla squadra della Bundesliga dopo la cessione di Erling Haaland al Manchester City, mentre il Dortmund ha trovato l’accordo anche per attaccante Karim Adeyemi dall’RB Salisburgo.

Dopo un periodo deludente in Premier League con il West Ham, Haller si è distinto nei Paesi Bassi con l’Ajax, durante un prolifico periodo di 18 mesi, dove ha segnato 11 gol in sole otto presenze in Champions League nella scorsa stagione.

Ha segnato quattro gol nella prima partita dell’Ajax nella fase a gironi contro lo Sporting ed è andato a segno anche in entrambe le partite proprio contro il Dortmund.

Complessivamente, ha segnato in tutte le partite di Champions League dell’Ajax, tranne una, la sconfitta per 1-0 contro il Besiktas nel ritorno degli ottavi di finale.

Haller ha anche vinto la classifica cannonieri dell’Eredivisie con 21 gol lo scorso anno e ha già un passato in Germania, dove ha segnato 33 gol e registrato 19 assist durante le due stagioni con l’Eintracht Francoforte.

Il Dortmund ha confermato l’arrivo di Haller sul proprio sito ufficiale nella giornata di oggi. Vestirà la maglia numero 9 lasciata libera da Haaland.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE