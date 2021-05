Mancosu: "Mi sono operato il 26 marzo di tumore"

Marco Mancosu ha vissuto e sta vivendo le giornate pù complicate della sua carriera e della sua vita. Il centrocampista del Lecce, che l’anno scorso ha colpito grazie alle sue prestazioni e ai suoi 14 goal, ha raccontato di stare lottando contro un tumore.

In un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il classe 1988 ha deciso di aprirsi e di parlare della sua situazione.

I medici mi hanno detto che la mia stagione era finita e che dovevo pensare all’anno prossimo, dopo due settimane ero in campo a correre. Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare la chemio o meno, non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo, giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto”.

Mancosu e il Lecce avevano mantenuto il massimo riserbo sulla situazione. Il 32enne è tornato in campo lo scorso 1 maggio contro il Cittadella, giocando anche 45 minuti ieri contro il Monza.

“Ho deciso di parlarne solo ora perché prima non mi sentivo pronto, avevo bisogno di viverla in riservatezza con le persone che amo e per questo mi voglio scusare con chi ho mentito per nascondere il reale motivo del mio problema.

Mi sono operato il 26 Marzo e da quel giorno sono ancora più orgoglioso di me stesso e di chi ho affianco”.