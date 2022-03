01-03-2022 08:13

Lewis Hamilton concorda con Stefano Domenicali: dall’inginocchiamento pre-gara si deve passare ad azioni e gesti concreti: “Non ci ho pensato granché, ma quanto detto da Domenicali ha senso. Ora si passi all’azione, non vedo l’ora che accada, spero che a breve si possano vedere i risultati. Passare all’azione è meglio che parlare e basta, spinge davvero il direzione del cambiamento. Penso che possiamo fare di più ed essere più incisivi. Ma non so ancora come”.

