Hamilton: "La Red Bull è in vantaggio"

Lewis Hamilton ha commentato più soddisfatto le seconde libere in Austria: “Abbiamo avuto degrado a livello di gomme, ma non come nelle PL1. Il lavoro paga sempre e questo dimostra che stiamo andando nella giusta direzione. Dobbiamo continuare così, le sensazioni alla guida sono state buone. Il gruppo è compatto, con la Red Bull che ha vantaggio”.

“Non sappiamo cosa succederà quando la Red Bull inizierà a sfruttare anche il motore. Non so cosa dire. La pista mi piace tantissimo, ma sui rettilinei perdiamo. In ogni caso non ci sono quattro decimi di distacco tra me e Verstappen, siamo più vicini. La Red Bull ci sta sferrando dei colpi ben assestati, ma dobbiamo tenere la guardia alta”.

OMNISPORT | 25-06-2021 17:22