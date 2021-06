Hamilton: "L'ala flessibile dà un vantaggio alla Red Bull a Baku"

“Ne ho sentito parlare, ne ho parlato e l’importante è che superino i test. Naturalmente è un vantaggio sui rettilinei, può dare un buon tempo. Indipendentemente da quello che penso, però, non fa davvero la differenza. Cercheremo solo di fare il meglio possibile con quello che abbiamo. Speriamo che in futuro possiamo migliorare sulla misura di questi parametri“. Così il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa a proposito dell’ala flessibile della Red Bull, che secondo lui darà a Max Verstappen un grande vantaggio sui lunghi rettilinei del circuito di Baku. “Dopo Montecarlo le riunioni sono stati grandiose“, ha poi aggiunto il fuoriclasse della Mercedes riguardo a presunti screzi col team in conseguenza della strategia secondo lui sbagliata durante il Gran Premio di Monaco. “Sono davvero orgoglioso, naturalmente, di lavorare con un gruppo di persone così determinato. Non c’è mai nessun dito puntato, semplicemente lavoriamo insieme, abbiamo discussioni dure, non ci sentiamo fuori luogo a mettere in discussione le opinioni delle persone. Abbiamo scatenato un sacco di dibattiti e ci siamo sforzati molto nel capire cosa possiamo fare meglio. Ecco perché siamo una grande squadra“.

OMNISPORT | 03-06-2021 17:38