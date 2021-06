Hamilton: “Red Bull imprendibile, spero in nuove regole sulle ali”

L’allarme in casa Mercedes continua a suonare. Le prestazioni di Max Verstappen sulla sua Red Bull stanno davvero mettendo in grossa difficoltà la scuderia della Stella.

La netta vittoria di Max Verstappen in Stiria è l’ennesima riprova dell’attuale supremazia tecnica da parte della Red Bull nei confronti della Mercedes, che appare sempre più in affanno nel tentativo di tenere il passo delle RB16-B. Il sette volte campione del mondo non riesce a tenere il ritmo dell’olandese ed è stato costretto a incassare un’altra sconfitta nel duello con Verstappen per la lotta al titolo.

Il segreto di prestazioni così nettamente superiori, secondo il sette volte campione del mondo, risiede in gran parte nell’ala posteriore della monoposto avversaria. “È evidente a tutti che quell’alettone si fletta meglio di tutti gli altri – spiega il pilota inglese della Mercedes -. So che ci hanno lavorato per un sacco di tempo, cosa che noi, per esempio, non abbiamo fatto”.

Il punto, sottolinea Hamilton, è capire se la squadra rimetterà mano al progetto nel prosieguo della stagione oppure no. “Se non abbiamo intenzione di sviluppare e migliorare la nostra auto per il resto dell’anno non possiamo attenderci risultati diversi da quelli ottenuti finora”, mette le mani avanti il pilota della Mercedes, che di fronte alla superiorità degli avversari si aggrappa a una speranza: “So che è in dirittura d’arrivo una nuova direttiva della federazione per regolamentare gli alettoni – spiega -. Non ho idea di cosa si tratti, forse verranno poste delle limitazioni alla curvatura delle ali. In ogni caso potrebbe essere un provvedimento che livellerà i rapporti di forza in pista”.

