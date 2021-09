Hamilton: "Sono molto deluso da me stesso"

Lewis Hamilton ha commentato amaramente il suo quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Sochi, dopo una Q3 con tanti errori: “Ho commesso degli errori, è vero, sono molto deluso da me stesso, non riesco neanche a spiegarlo. Ma è andata come è andata, ormai fa parte del passato. Mi spiace per il mio team”.

“Spero che la macchina sia tutta intera domani così da poter lottare ancora. Non eravamo nella posizione di dover necessariamente rischiare. Ovviamente se guidi la Williams puoi prendere tutti i rischi che vuoi. Se vai bene è fantastico, se non va bene è uguale. Per noi chiaramente un rischio può costare tanto. Cercherò di rimontare domani. Mi aspettavo di essere in prima fila ovviamente. Domani avrò un duro lavoro da fare, quest’anno mi rendo la vita difficile a volte”.

“Vittoria alla portata? Assolutamente. Abbiamo due macchine molto forti davanti che sono andate bene nella scorsa gara come la McLaren e la Ferrari. Cercheremo di batterle ma non sarà semplice”, ha continuato il pilota della Mercedes.

OMNISPORT | 25-09-2021 17:31