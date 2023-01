Hamlin chiama i compagni: "Abbiamo vinto?"

06-01-2023 21:18

Continuano a migliorare le condizioni di Damar Hamlin. La safety dei Buffalo Bills, rimasto vittima di un arresto cardiaco in campo dopo un durissimo scontro con Tee Higgins durante la sfida con i Cincinnati Bengals, non è più intubato ed è cosciente.

La notizia arriva direttamente dall’ospedale di Cincinnati, a poche ore di distanza dai primi aggiornamenti confortanti che avevano escluso danni neurologici. Il giocatore, che si trova ancora in terapia intensiva, è anche riuscito a comunicare con i compagni di squadra attraverso un’emozionante videochiamata, nella quale ha addirittura chiesto il risultato della partita poi sospesa: “Vi amo ragazzi. Abbiamo vinto?” la richiesta di Hamlin, tuttavia ancora costretto a utilizzare segni per comunicare non essendo ancora in grado di parlare in quanto collegato a un ventilatore per la respirazione.

“Gli abbiamo detto che ha vinto lui: ha vinto la partita della vita – hanno detto i medici in una videoconferenza di aggiornamento – Ci sono altri progressi da fare, ma il fatto che si sia svegliato segna un enorme punto di svolta nel suo percorso di cure”.

A proposito della sfida di lunedì 2 gennaio, intanto, valevole per la penultima giornata della stagione regolare la Lega ha comunicato di aver deciso di ritenere il match nullo, quindi come se si fosse concluso in parità.