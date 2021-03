Handanovic individua la svolta: "Uscire dall'Europa ci ha favorito"

Ormai gli indizi sono chiari. Dopo l’uscita simultanea da Champions e Europa League l’Inter ha cambiato marcia.

Il 2021 dei nerazzurri è finora una sinfonia di successi. Gli ultimi sette consecutivi, in particolare, hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di battere avversari come Milan e Atalanta e di veleggiare al comando della classifica a +6 sui cugini.

L’1-0 sull’Atalanta è commentato da Samir Handanovic, che ha ammesso proprio come il fatto di giocare una volta alla settimana abbia favorito la squadra:

“Abbiamo la possibilità di allenarci in settimana e correggere gli errori. Giocando ogni tre giorni non era possibile. Essere usciti dall’Europa è una grande delusione e una ferita aperta, ma ci ha dato la possibilità di allenarci meglio”.

Poi, sulla partita: “L’Atalanta è un’ottima squadra contro cui non è facile giocare, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, ma si vince anche così. Bisogna giocare come abbiamo fatto fin qui, palleggiando e soffrendo. Non si vince solo col bel gioco. Nel primo tempo hanno colpito due volte, poi siamo stati bravi a non prendere gol e a segnare”.

OMNISPORT | 08-03-2021 23:15