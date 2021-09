Handanovic: "Questa è un'Inter più esperta e determinata"

Samir Handanovic in conferenza stampa parla in vista della partita dell’Inter contro il Real Madrid: “Sono in ottimo stato di forma, fanno sempre gol davanti, starà a noi limitarli e fermarli. Li abbiamo incontrati l’anno scorso e li conosciamo”.

Handanovic con l’Inter non è mai riuscito a superare la fase a gironi: “Oggi siamo molto più esperti, consapevoli e determinati rispetto alle altre Inter. Qualcuno in passato è stato più bravo e noi non all’altezza, domani comincia un nuovo cammino”.

