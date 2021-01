Harden saluta Houston: "Vi sarò sempre debitore"

James Harden vestirà presto la maglia dei Brooklyn Nets: il giocatore ha così scritto un post Instagram per salutare e ringraziare Houston e i tifosi dopo anni in cui ha vestito la maglia dei texani, senza però portare a casa nessun titolo.

“Cosa posso scrivere? Quali parole possono trasmettere il modo in cui mi sento ora. Houston, mi hai accolto senza se e senza ma. Questo atto di fede ha cambiato per sempre la mia vita e quella della mia famiglia. Questa organizzazione, questa città mi ha dato tutto quello che potevo chiedere e anche di più. Prima dei titoli di miglior marcatore della lega, prima del titolo MVP, voi avete creduto in me. Per questo vi sarò sempre debitore. La città mi ha accolto tra le sue braccia, facendomi sentire uno di loro e per questo sarò per sempre debitore. Ho dato corpo e anima, nella speranza di portare in trionfo questa città. Non ce l’ho fatta e per questo sarò per sempre in debito con voi. Non è affatto un addio ”

OMNISPORT | 15-01-2021 17:39