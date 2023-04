Harry Potter: arriva il videogames "Quidditch Champions"

Dopo l'incredibile record di Hogwarts Legacy, in arrivo su PC e console il nuovo videogames basato sulla saga di Harry Potter, questa volta però sarà dedicato al Quidditch.

18-04-2023 16:14

Arriva il Quidditch su pc e console

La notizia del lancio di Harry Potter: Quidditch Champions su piattaforme PC e console ha scatenato l’entusiasmo tra i fan della saga. La presentazione del gioco ha spiegato perché il Quidditch non è stato incluso in Hogwarts Legacy, nonostante le arene del gioco fossero state mostrate e lo sport fosse stato menzionato.

Nonostante la mancanza di una data di uscita ufficiale, il gioco sarà giocabile come parte di un playtest limitata dal 21 al 22 aprile. I posti per partecipare sono limitati, ma i fan possono iscriversi alla beta per avere la possibilità di provare a giocare (anche se il drop non sarà garantito). Durante il playtest, i fan avranno l’opportunità di provare il gioco e fornire il proprio feedback allo sviluppatore Unbroken Studios. Questo team di circa 100 persone ha lavorato in precedenza a Fantastic Plastic Squad e Fractured Lands per PC e sta collaborando anche alla realizzazione di Suicide Squad: Kill the Justice League, un gioco recentemente rinviato al 2024.

Cosa sarà presente nel gioco?

Il gioco Harry Potter: Quidditch Champions ha il potenziale per diventare uno dei migliori giochi sulla saga di Harry Potter. Il Quidditch è uno sport intramontabile e l’aggiunta di questo elemento nel gioco può renderlo ancora più avvincente. Il gioco potrebbe offrire l’esperienza di volare sulla scopa, come nel film, con controlli fluidi e grafica spettacolare. Potrebbe anche includere l’opzione per i giocatori di personalizzare i loro personaggi e la loro squadra.

Il fatto che il gioco sarà giocabile in beta significa che i fan potranno avere un’idea di ciò che ci si aspetta dal gioco. Inoltre, il feedback dei fan è molto importante per lo sviluppatore Unbroken Studios, poiché aiuta a migliorare il gioco prima del lancio ufficiale. Ciò significa che i fan hanno un’opportunità unica per influenzare la direzione del gioco e fare in modo che sia il più fedele possibile alla saga di Harry Potter.

Un record dopo l’altro

Anche se il gioco non è ancora stato ufficialmente rilasciato, ci sono già molte aspettative per Harry Potter: Quidditch Champions. I fan hanno aspettative molto alte per il gioco, soprattutto considerando il grande successo che ha avuto la saga di Harry Potter, provando a realizzare un record dopo l’altro. Inoltre, il Quidditch è uno degli elementi più iconici della saga, quindi l’inclusione di questo sport nel gioco è una grande mossa da parte degli sviluppatori.

Con il lancio di Harry Potter: Quidditch Champions, Warner Bros. Games può capitalizzare sul successo della saga di Harry Potter e attirare una base di fan fidelizzati. Il gioco potrebbe anche attirare nuovi giocatori che sono interessati allo sport del Quidditch o alla saga di Harry Potter in generale. Inoltre, la collaborazione con Unbroken Studios, un team di sviluppatori esperti, può garantire che il gioco abbia