Hazard, parla il fratello Kylian: "Deve fare la differenza da sostituto"

07-03-2022 17:00

Dal suo approdo al Real Madrid, Eden Hazard non ha ancora mai lasciato il segno con la camiseta blanca, complice un’infinità di infortuni che ne hanno limitato tremendamente il rendimento. A provare a dare coraggio ad Hazard ci ha provato Kylian Hazard, fratello meno “famoso” di Eden e Thorgan, che ha parlato a Het Laatste Nieuws del fantasista del Real Madrid e del futuro:

“Nella sua carriera non deve più dimostrare nulla. Sta bene a Madrid, la sua famiglia pure. Ha un contratto fino al 2024 e penso che non se ne andrà prima della scadenza. Sta giocando poco e la squadra può fare a meno di lui, è vero. Ma tutti conoscono le sue qualità: deve dimostrare di poter fare la differenza anche come sostituto”, ha detto il 26enne in forza al Molenbeek.

OMNISPORT