Hellas Verona, presentato ufficialmente il nuovo tecnico Cioffi

02-07-2022 19:00

Dopo l’addio di Igor Tudor, l’Hellas Verona ha presentato nella giornata di oggi il suo nuovo allenatore per la stagione 2022/2023, ovvero Gabriele Cioffi, che l’anno scorso aveva preso il posto di Luca Gotti all’Udinese, svolgendo un lavoro davvero degna di nota.

Queste le parole del nuovo allenatore degli Scaglieri :

“Mi trovo a Verona con enorme entusiasmo. Sono stato selezionato, mi hanno davvero voluto e la proprietà mi ha concesso di arrivare in gialloblù con tutto il mio grande staff. Ho un obiettivo chiaro, cioè salvarmi. L’idea di Verona che ho non sarà molto diversa da quella delle ultime stagione, sia quello di Juric che di Tudor. Una formazione aggressiva che ha voglia di vincere contro ogni squadra, giocatori che si sporcano. Il calcio alla fine è facile. È una frase di circostanza ma è così: voglio una squadra che in campo dia davvero tutto”.

