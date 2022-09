Hellas Verona, ufficiale la firma di Ajdin Hrustic

01-09-2022 16:00

Si arricchisce di un volto nuovo il centrocampo del Verona, squadra che a partire dai prossimi impegni di campionato potrà contare sulle qualità di Ajdin Hrustic.

L’australiano, nato il 5 luglio 1996 a Melbourne, è stato messo sotto contratto fino al fino al 30 giugno 2026, data entro la quale potrà ulteriormente mettersi in luce dopo quanto fatto vedere in Germania dove, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, in due anni ha totalizzato 40 presenze e 3 reti contribuendo la scorsa stagione alla conquista dell’Europa League.

Con la nazionale “aussie” invece Hrustic finora ha collezionato finora 3 gol e 4 assist in 19 presenze complessive.