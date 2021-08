Higuain trascina l'Inter Miami: doppietta e vittoria contro il Montreal Impact

Pur essendo ormai fuori dal giro del grande calcio, Gonzalo Higuain continua a segnare goal a raffica. Reti pesante oltre che numerose, come le due realizzate al Montreal Impact nell’ultima sfida di MLS giocata con l’Inter Miami.

Grazie alla sua doppietta, la compagine di Miami è tornata a conquistare i tre punti dopo due mesi e mezzo. L’ultimo successo era arrivato il 16 maggio: un 3-2 al Cincinnati firmato ancora una volta da due gol di Higuain.

Al termine del match contro il Montreal, El Pipita ha espresso tutta la sua soddisfazione in un’intervista ai canali ufficiali dell’Inter Miami: “Sono molto contento. Fare gol è quello che mi piace di più, e ancora di più se aiuta la squadra a vincere. Dedico queste reti alla mia famiglia: a mio padre che era allo stadio, mia moglie, mia figlia. I goal sono per loro perché mi supportano sempre e per mia mamma che dall’alto veglia su di noi”.

Una gioia personale ma anche di squadra, tornata alla vittoria dopo un momento difficile: “Vincere è un sottoprodotto dell’atteggiamento, della solidarietà, dello spirito e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato che dal momento in cui abbiamo perso contro il New England, eravamo tutti con le spalle al muro e abbiamo risposto in un modo che mi rende davvero, davvero orgoglioso… È un inizio”.

Con la maglia dell’Inter Miami, dunque, Higuain sta confermando lo status sfoggiato per tanti anni in Europa e cioè di grande finalizzatore, ma anche di straordinario leader.

