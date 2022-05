Hockey, Mondiali 2022: Italia allo spareggio salvezza contro il Kazakistan

23-05-2022 08:28

La Nazionale italiana di hockey sul ghiaccio è pronta a scendere in campo oggi nell’ultima sfida della fase a gironi valida per i Campionati Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio.

Posta in palio davvero preziosissima visto che la nazionale azzurra ha l’obiettivo di evitare la retrocessione in seconda divisione. Kazakistan e italia sono le uniche due formazioni a non avere ancora vinto uin match.

La chiave di lettura del match sarà quella di fare tesoro di tutti i ko vissuti nelle ultime sfide, dove nonostante i risultati negativi, l’Italia ha dimostrato di avere un buon atteggiamento. Concentrazione, ritmo, tattica, testa e cuore. Gli ingredienti ci sono tutti: visto la grande potenzialità della rosa azzurra in chiave futura, retrocedere sarebbe davvero un peccato.

