Hockey su ghiaccio, Adam Johnson perde la vita a 29 anni: ucciso da un pattino, choc tra il pubblico

Tragedia nel mondo dell’hockey su ghiaccio inglese, il 29enne Adam Johnson ha perso la vita dopo che il pattino di un avversario gli ha tagliato la gola. Momenti di choc nel pubblico della gara di Elite League

29-10-2023 11:47

Tragedia nel mondo dell’hockey su ghiaccio: i tifosi inglesi sono rimasti sotto choc dopo il terribile infortunio che è costato la vita al 29enne Adam Johnson, rimasto ucciso dopo che il pattino di un avversario gli ha tagliato la gola. Il giocatore è stato trasportato immediatamente in ospedale ma dopo alcune ore ha perso la vita.

Adam Johnson: fatale il match di ieri in Challenge Cup

La tragedia è avvenuta nel corso del match di Challenge Cup, competizione di hockey su ghiaccio inglese nel corso del match tra i Nottingham Panthers e gli Sheffield Steelers. Il match è stato interrotto dopo 35 minuti dopo che l’infortunio è sembrato subito molto grave. I giocatori in campo hanno subito formto un cordone intorno al povero 29enne statunitense ma nonostante l’intervento immediato dei paramedici la perdita di sangue è stata troppo copiosa.

Momenti di choc alla Sheffield Arena

Giocatori sotto choc ma anche il pubblico presente al match di hockey ha avvertito sin dall’inizio che si trattava di un infortunio molto serio. “E’ stato un momento terribile da vedere, la gente piangeva e ci sono stati anche degli svenimenti tra il pubblico”. E a un certo punto agli spettatori presenti nella Sheffield Arena è stato chiesto di lasciare la struttura a causa di “una grave emergenza sanitaria”.

Johnson: il messaggio dei Nottingham Panthers

Sui social ad annunciare la scomparsa del giocatore è stato il suo club, i Nottingham Panthers : “Adam, il nostro numero 47, non era solo un eccezionale giocatore di hockey ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vitta davanti. I Panthers mandano i loro pensieri e le condoglianze alla famiglia, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento di estrema difficoltà. Tutto il club, dai giocatori alla proprietà, ha il cuore infranto in questo momento”.

La Elite Ice Hockey League ha anche confermato che tutti i match in programma questa domenica sono stati rimandati alla luce delle ultime tristissime notizie.

La carriera di Adam Johnson

Il 29enne Adam Johnson, nativo di Hibbing (Minnesota) ha cominciato la sua carriera nelle giovanili con gli Indiana Ice e poi con i Sioux City Musketeers. Dopo essere andato undrafted, ha giocato per due anni al college con l’Università di Minnesota Duluth. Nel 2017 ha firmato con i Pittsburgh Penguins che gli hanno dato la possibilità di giocare nella NHL. Ma nel 2020 ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per tentare la prima esperienza in Europa con i Malmo Redhawks, lo scorso anno ha invece giocato in Germania con gli Ausburgo Panther prima dell’esperienza quest’anno con la casacca di Nottingham.