Hoffenheim, ufficiale: è Matarazzo il nuovo allenatore

L'italo-statunitense, ex tecnico dello Stoccarda, sostituisce Breitenreiter ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025

08-02-2023 10:23

Dopo l’esonero di André Breitenreiter, l’Hoffenheim ha scelto il tecnico che prenderà in mano le redini della squadra: si tratta dell’italo-americano Pellegrino Matarazzo, fino all’anno scorso allenatore dello Stoccarda. A ben vedere, non un volto nuovo per la società del Baden-Württemberg.

“Rino”, come viene chiamato da queste parti, infatti, ha già fatto parte del club da allenatore del settore giovanile (per l’esattezza della squadra Under 17 nel 2017) e poi in prima squadra come secondo di Julian Nagelsmann, oggi timoniere del Bayern Monaco. Matarazzo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.