Hojlund entra e ribalta l'Empoli, la Dea finalmente sorride

L'Atalanta torna al successo dopo quattro turni, De Roon e baby Hojlund rispondono alla girata di Ebuehi.

17-03-2023 23:04

Dopo quattro partite senza vittorie, Gasperini torna a sorridere, ma quanta fatica: l’Empoli, che a sua volta non conquista i tre punti dal colpaccio nel Meazza nerazzurro, si porta in vantaggio a fine primo tempo con Ebuehi, che risolve una mischia, prima che De Roon suoni la carica con un’incocciata e Hojlund, entrato in campo da una decina di minuti, risolva un batti e ribatti e la pratica nella ripresa.

Gli orobici avevano creato una quantità industriale di occasioni nei primi 45′: in particolare Pasalic si era dimostrato pericoloso, sprecando un rigore in movimento prima e venendo stoppato sulla linea da Parisi poi, mentre sul duplice fischio Zapata di testa sfiorava il palo. Poco prima del pareggio, Scalvini decisivo su Caputo: un intervento in scivolata del difensore ambito dall’Inter si rivelava funzionale sulla conclusione a botta sicura della punta.

Questo il tabellino:

Atalanta-Empoli 2-1 (0-1)

Marcatori: 44′ Ebuehi (E), 13′ st De Roon (A), 41′ st Hojlund (A).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini (30′ s.t. Lookman); Zappacosta (44′ s.t. Maehle), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (43′ s.t. Demiral); Zapata (33′ s.t. Hojlund), Muriel (33′ s.t. Boga). All. Gasperini.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (23′ s.t. Henderson), Grassi (14′ s.t. Ismajli (33′ s.t. Walukiewicz)), Fazzini (14′ s.t. Bandinelli); Baldanzi (23′ s.t. Haas); Caputo, Satriano. All. Zanetti.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Ammoniti: Henderson (E), Boga (A), Bandinelli (E), Palomino (A), Ruggeri (A).