Hudson-Odoi cambia Nazionale? "Il Ghana è casa mia"

Già diverse presenze con la Nazionale inglese, ma Callum Hudson-Odoi ha deciso di cambiare: stando a quanto riporta Joy Sports, nel corso di un evento, infatti, l’attaccante del Chelsea ha manifestato l’intenzione di voler giocare con il Ghana in futuro.​ “Quando sei giovane, hai l’opportunità di giocare per l’Inghilterra, tra l’Under 15 e l’Under 16. Mi trovavo già lì mi hanno dato la possibilità di giocare: avevo già deciso di giocare per l’Inghilterra. Dovevo scegliere tra il Ghana o l’Inghilterra e alla fine della giornata mi sono detto di essere circondato da persone giuste, che sapevano consigliarmi cosa fosse giusto o sbagliato”.

Scelta che ha portato, come detto, Hudson-Odoi a compiere tutta la trafila delle selezioni giovanili fino alle 3 presenze con i “Three Lions” nel 2019. Da lì in poi, però, il giocatore del Chelsea non è stato più convocato. “Quando l’Inghilterra mi ha preso in considerazione ho detto ‘Sì, lasciami giocare per il mio Paese’. Ma ho detto che anche il Ghana è casa mia, quindi vedremo, vedremo”.

Fresco campione d’Europa con i Blues, e attualmente in vacanza in Ghana, Callum Hudson-Odoi apre al futuro e al cambiamento seguendo le orme del padre, Bismarck Odoi, ex centrocampista ghanese con la maglia dell’Heart of Oak, squadra di Accra, città natale, e del fratello, Bradley Hudson-Odoi, ex Ghana Under 20.

OMNISPORT | 07-06-2021 14:18