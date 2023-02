Il tennista polacco ha piegato in finale il francese Bonzi

26-02-2023 18:38

Sesto titolo in carriera per Hubert Hurkacz: il tennista polacco, numero undici del ranking Atp, ha conquistato l’Atp 250 di Marsiglia, superando in finale il francese Benjamin bonzi.

Hurkacz ha rispettato i pronostici, imponendosi con relativa facilità in un’ora e mezzo di gioco con i parziali di 6-3 7-6 (7-4 al tie-break).

Jannik Sinner, che partiva come numero due del seeding, ha dato forfait poco prima dell’inizio del torneo a causa di un’influenza.