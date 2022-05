I calendari della prossima Coppa del Mondo di sci alpino

26-05-2022 16:51

Il Congresso della FIS ha approvato i calendari della Coppa del Mondo maschile e femminile per la prossima stagione. Le combinate di gare veloci o tecniche (discesa+superG o gigante+slalom) sono state per ora bocciate, inoltre, per quanto riguarda i paralleli, chi perde la prima manche non avrà più una penalizzazione di 50 centesimi bensì partirà nella seconda col distacco reale accusato nella prima.

Ecco i calendari. Le gare maschili saranno 42, quelle femminili 41. Dal 6 al 19 febbraio ci sarà la pausa per i Mondiali di Courchevel e Meribel.

COPPA DEL MONDO MASCHILE 2022/23

Domenica 23/10/22 gigante Soelden (Aut)

Sabato 29/10/22 discesa Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Domenica 30/10/22 discesa Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Domenica 13/11/22 parallelo Lech (Aut)

Sabato 26/11/22 discesa Lake Louise (Can)

Domenica 27/11/22 superG Lake Louise (Can)

Venerdì 02/12/22 superG Beaver Creek (Usa)

Sabato 03/12/22 discesa Beaver Creek (Usa)

Domenica 04/12/22 discesa Beaver Creek (Usa)

Sabato 10/12/22 gigante Val d’Isère (Fra)

Domenica 11/12/22 slalom Val d’Isère (Fra)

Venerdì 16/12/22 superG Val Gardena (Ita)

Sabato 17/12/22 discesa Val Gardena (Ita)

Domenica 18/12/22 gigante Alta Badia (Ita)

Lunedì 19/12/22 gigante Alta Badia (Ita)

Giovedì 22/12/22 slalom Madonna di Campiglio (Ita)

Mercoledì 28/12/22 discesa Bormio (Ita)

Giovedì 29/12/22 superG Bormio (Ita)

Mercoledì 04/01/23 slalom Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Venerdì 07/01/23 gigante Adelboden (Svi)

Sabato 08/01/23 slalom Adelboden (Svi)

Venerdì 13/01/23 superG Wengen (Svi)

Sabato 14/01/23 discesa Wengen (Svi)

Domenica 15/01/23 slalom Wengen (Svi)

Venerdì 20/01/23 discesa Kitzbuehel (Aut)

Sabato 21/01/23 discesa Kitzbuehel (Aut)

Domenica 22/01/23 slalom Kitzbuehel (Aut)

Martedì 24/01/23 slalom Schladming (Aut)

Sabato 28/01/23 discesa Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Domenica 29/01/23 gigante Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Sabato 04/02/23 slalom Chamonix (Fra)

Sabato 25/02/23 gigante Palasades Tahoe (Usa)

Domenica 26/02/23 slalom Palasades Tahoe (Usa)

Venerdì 03/03/23 superG Aspen (Usa)

Sabato 04/03/23 discesa Aspen (Usa)

Domenica 05/03/23 discesa Aspen (Usa)

Sabato 11/03/23 gigante Kranjska Gora (Slo)

Domenica 12/03/23 gigante Kranjska Gora (Slo)

Mercoledì 15/03/23 discesa Soldeu (And)

Giovedì 16/03/23 superG Soldeu (And)

Venerdì 17/03/23 Team parallel Soldeu (And)

Sabato 18/03/23 gigante Soldeu (And)

Domenica 19/03/23 slalom Soldeu (And)

COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2022/23

Sabato 22/10/22 gigante Soelden (Aut)

Sabato 05/11/22 discesa Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Domenica 06/11/22 discesa Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Sabato 12/11/22 paralleloLech/Zuers (Aut)

Sabato 19/11/22 slalom Levi (Fin)

Domenica 20/11/22 slalom Levi (Fin)

Sabato 26/11/22 gigante Killington (Usa)

Domenica 27/11/22 slalom Killington (Usa)

Venerdì 02/12/22 discesa Lake Louise (Can)

Sabato 03/12/22 discesa Lake Louise (Can)

Domenica 04/12/22 superG Lake Louise (Can)

Sabato 10/12/22 gigante Sestriere (Ita)

Domenica 11/12/22 slalom Sestriere (Ita)

Venerdì 16/12/22 discesa St. Moritz (Svi)

Sabato 17/12/22 discesa St. Moritz (Svi)

Don. 18/12/22 superG St. Moritz (Svi)

Mercoledì 28/12/22 gigante Semmering (Aut)

Giovedì 29/12/22 slalom Semmering (Aut)

Mercoledì 04/01/23 slalom Zagabria (Cro)

Giovedì 05/01/23 slalom Zagabria (Cro)

Sabato 07/01/23 gigante Kranjska Gora (Slo)

Domenica 08/01/23 slalom Kranjska (Slo)

Martedì 10/01/23 slalom Flachau (Aut)

Sabato 14/01/22 discesa St. Anton (Aut)

Domenica 15/01/23 superG St. Anton (Aut)

Venerdì 20/01/23 superG Cortina (Ita)

Sabato 21/01/23 discesa Cortina (Ita)

Domenica 22/01/23 superG Cortina (Ita)

Martedì 24/01/23 gigante Kronplatz (Ita)

Sabato 28/01/23 slalom Spindleruv Mlyn (Cze)

Domenica 29/01/23 discesa Spindleruv Mlyn (Cze)

Sabato 25/02/23 discesa Crans Montabna (Svi)

Domenica 26/02/23 discesa Crans Montana (Svi)

Sabato 04/03/23 discesa Kvitfjell (Nor)

Domenica 05/03/23 superG Kvitfjell (Nor)

Sabato 10/03/23 gigante Are (Sve)

Domenica 11/03/23 slalom Are (Sve)

Mercoledì 15/03/23 discesa Soldeu (And)

Giovedì 16/03/23 superG Soldeu (And)

Venerdì 17/03/23 Team parallel Soldeu (And)

Sabato 18/03/23 slalom Soldeu (And)

Domenica 19/03/23 gigante Soldeu (And)