I campioni d'Europa per la Juventus

Atalanta-Young Boys (mercoledì 29 settembre ore 18:45)

Separate da 2 lunghezze, Atalanta e Young Boys hanno cominciato bene l’avventura in Champions League.

Atalanta

Grazie a una prestazione gagliarda, l’Atalanta ha pareggiato 2-2 sul campo del Villarreal.

Young Boys

Approfittando di una lunghissima superiorità numerica e del sostegno del pubblico amico, lo Young Boys ha piegato il Manchester United a fil di sirena.

Altri dati

Alla terza presenza consecutiva in Champions League, l’Atalanta nell’edizione 2020/21 si è arresa al Real Madrid negli ottavi di finale ma in quella precedente era arrivata a pochi secondi dalla semifinale.

Secondo a -1 dal Basilea in campionato, lo Young Boys per accedere alla fase a gironi di Champions League ha superato Slovan Bratislava, CFR Cluj e Ferencvaros.

Ricordato che nello scorso weekend l’Atalanta ha impattato (pirotecnico 2-2) in casa dell’Inter mentre lo Young Boys ha piegato il San Gallo, ci sbilanciamo.

Pronostico

A disposizione del tecnico tedesco David Wagner c’è un gruppo interessante che si è aggiudicato gli ultimi 4 campionati svizzeri; nonostante questo, scegliamo la compagine italiana e lo facciamo in maniera così decisa da mettere in cassaforte il sorpasso della banda Gasperini.

Juventus-Chelsea (mercoledì 29 settembre ore 21:00)

Appaiate in vetta alla classifica del gruppo H, Juventus e Chelsea sono le attese protagoniste di una delle sfide più affascinanti della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: il club bianconero e i campioni d’Europa sommano 4 titoli continentali equamente suddivisi.

Juventus

Per sbancare Malmö, la Juventus ha piazzato un bel 3-0 confezionato nel primo tempo.

Chelsea

Grazie a una rete dell’ex interista Lukaku, il Chelsea ha piegato lo Zenit a Stamford Bridge: l’undici inglese non subisce gol in Champions League da 331 minuti.

Altri dati

Tutt’altro che brillante in Serie A (2-2-2), la Juventus nella Champions League 2020/21 si è arresa al Porto negli ottavi di finale.

Allenato dal tedesco Thomas Tuchel, il Chelsea in agosto ha conquistato la Supercoppa Europea piegando il Villarreal dagli 11 metri.

Ricordato che nello scorso weekend la Juventus ha battuto 3-2 la Sampdoria mentre il Chelsea è reduce dal ko interno con il Manchester City, ci sbilanciamo.

Pronostico

Il bilancio dei 4 confronti diretti è sull’1-1: puntiamo sul terzo pareggio ma se Max Allegri avesse potuto disporre di Dybala e Morata avremmo scelto la compagine italiana.

OMNISPORT | 29-09-2021 09:42