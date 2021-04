I campioni di domani: Fiorentina-Lazio sarà la finale di Coppa Italia Primavera

Si sono da poco concluse le due semifinali della Coppa Italia Primavera, che vedevano impegnate Fiorentina-Genoa e Lazio-Hellas Verona. Per il terzo anno consecutivo dopo il 2019 e il 2020, la Fiorentina si guadagna un posto in finale grazie alla bella vittoria contro il Grifone per 2-0, con i gol di Munteanu al 39′ del primo tempo e di Spalluto al 6′ della ripresa.

Ad aspettarla nell’ultimo atto della competizione di sarà la Lazio, che si è sbarazzata di un ostico Hellas Verona per 3-2 dopo i tempi supplementari. I gialloblu hanno sbloccato la partita nella prima frazione grazie ai centri di Cancellieri e Pierobon, ma prima dell’intervallo l’autorete di Calabrese tiene vive le speranze biancocelesti. Nella ripresa ecco il pareggio di Raul Moro, e la gara si decide ai supplementari, con la seconda rete di giornata di Moro.

La finale tra Lazio e Fiorentina sarà una riedizione della gara del 2014, quando i bianconcelesti dell’allora allenatore della Primavera Simone Inzaghi (quanta strada da allora!), si imposero nettamente sui viola di Leonardo Semplici (altro che, di strada ne ha fatta) nel doppio confronto. Il prossimo 28 aprile sarà sfida secca in sede da decidere (Reggio Emilia?).

OMNISPORT | 14-04-2021 18:08