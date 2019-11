“I cartonati mi danno fastidio”, giornalista preso di mira sul we

Quando un giornalista professa la sua fede calcistica sul web è ormai quasi impossibile che non seguano polemiche e accuse. Se lo fa con una presa in giro degli avversari, poi, la bufera è inevitabile. È quanto accaduto a Mario Mattioli, giornalista di Rai Sport, attaccato sul suo account Twitter dopo un post considerato “anti-Inter” che non è piaciuto a molti tifosi, nerazzurri e non solo.

PRO-JUVE. Già in passato Mattioli aveva difeso la Juventus sui social network, ma l’affermazione di ieri è stata letta come un vero e proprio “outing bianconero” dalla maggior parte dei suoi follower.

Scatenando, ovviamente, numerose polemiche, soprattutto perché nel tweet Mattioli ha utilizzato una parola con cui vengono spesso additati con disprezzo i giocatori e i tifosi dell’Inter.

“I cartonati sono sempre attaccati e mi danno fastidio – ha scritto il giornalista di Rai Sport – . È più per questo motivo che non vorrei vedere la Juve perdere punti…a vuoto!!”.

L’utilizzo della parola “cartonati” – riferimento agli scudetti definiti “di cartone” assegnati all’Inter dopo la condanna della Juventus per Calciopoli – non è stato gradito da molti follower di Mattioli.

LE REAZIONI. “Giornalista imparziale e professionale. Per fortuna ormai giusto nei vecchi VHS e su Twitter lo si vede”, il duro commento dell’interista CallOfCuchu, ma tra le reazioni c’è anche quella di Pino, collega di Mattioli: “Mi chiedo se dal punto di vista deontologico questa scemenza che hai scritto sia accettabile per la categoria di cui faccio parte (ma faccio nera e giudiziaria). Io tifo Roma, ma da giornalista mai userei termini come ‘cartonato’ per dileggiare un avversario”.

Anche Claudio attacca Mattioli sul profilo deontologico: “Complimenti, definire ‘cartonati’ i tifosi interisti è un comportamento da grande professionista”.

E c’è chi come Il Maheu chiede alla Rai di intervenire punendo Mattioli: “Cara Rai Sport, tutto a posto? Lo promuoviamo questo fior di giornalista?”. Un altro utente, invece, non si dice sorpreso: “Complimenti. Finalmente si dimostra per ciò che è”.

SPORTEVAI | 08-11-2019 09:37