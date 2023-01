I Celtics cadono ancora, LeBron non basta ai Lakers

25-01-2023 08:16

Seconda sconfitta consecutiva per i Celtics, che dopo il ko contro i Magic che aveva interrotto la serie di nove successi di fila perdono anche a Miami: Heat trascinati da un super Bam Adebayo, autore di 30 punti, 15 rimbalzi e del jumper decisivo a 20 secondi dalla fine. Come contro Orland Boston delude in attacco: appena 13 punti nell’ultimo quarto, il dato peggior dell’intera stagione, conseguenza della lunga lista di assenti che limitano le possibilità di attingere al turnover per coach Mazzulla. Non bastano i 31 punti di Jayson Tatum.

Il derby di Los Angeles va ai Clippers nonostante un LeBron James da 46 punti, insufficiente a coprire il flop dei 77 punti incassati nel primo tempo. Vittoria in volata anche per i Nuggets, primi della classe ad Ovest: Jokic firma la tripla doppia e il canestro decisivo in casa dei Pelicans cancellando il ko interno contro i Thunder.

I risultati della notte:

Pacers-Bulls 116-110

Knicks-Cavaliers 105-103

Heat-Celtics 98-95

Pelicans-Nuggets 98-99

Mavericks-Wizards 126-127

Suns-Hornets 128-97

Lakers-Clippers 115-133