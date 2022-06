I desideri di Danilo Petrucci

22-06-2022 12:13

Appuntamento con il Moto America nel weekend dove nello stato di Washington andrà in scena la corsa al the Ridge.

Danilo Petrucci e la Ducati arrivano a questo appuntamento statunitense guardando tutti dall’alto della classifica generale, nonostante il margine di vantaggio sul secondo, Mathew Scholtz sia solo di sette lunghezze.

Il rider ternano è sbarcato a New York ieri e oggi si dirigerà alla volta di Seattle. Sono sincero, non conosco minimamente la pista e non so neanche da parte sarà la prima curva. The Ridge ho dovuto cercarla sulla cartina prima di capire dove fosse. Questo è un tracciato particolarmente atipico, ho avuto modo di vedere in tv qualche gara degli scorsi anni, ma noi non abbiamo dati su cui ragionare e confrontarci. L’obiettivo però è quello di tornare a vincere e spero si apossibile visto che mi sento anche molto meglio dopo le escoriazioni provocate dalla caduta in Virginia”:

Non c’è solo il Moto America nell’agenda personale del “Petrux”. C’è infatti la possibilità di vederlo protagonista in Superbike, grazie ad una eventuale wildcard per correre a Portimao.

“Questa idea della wild card non è mia ma del mio team. Adesso in questo momento specifico non so quanto possa essere concreta: certo mi piacerebbe fare una gara in Superbike con la Ducati, dato che non l’ho mai fatto in vita mia. Potrebbe essere anche utile visto che a Portimao ho fatto i test. La priorità resta la Moto America in cui puntiamo a vincere, poi vedremo cosa succederà”.