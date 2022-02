01-02-2022 17:07

Oltre al mercato fatto di trattative tra club ce n’è uno costantemente aperto, anche oltre la data di fine, e in fermento: quello degli svincolati.

In giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo intero, i nomi non mancano. Compresi quelli di rilevanza internazionale.

Per chi cerca specialisti della Serie A, le opzioni non mancano affatto. La lista è lunga e ce n’è per tutti i gusti. Ecco tutti i migliori svincolati disponibili sul mercato.

I MIGLIORI SVINCOLATI DISPONIBILI SUL MERCATO

In ordine di ruolo

Karlo Letica (1997, portiere) – Svincolato dal Cluj l’1 gennaio 2022

(1997, portiere) – Svincolato dal Cluj l’1 gennaio 2022 DeAndre Yedlin (1993, terzino destro) – Svincolato dal Galatasaray il 26 gennaio 2022

(1993, terzino destro) – Svincolato dal Galatasaray il 26 gennaio 2022 Ales Mateju (1996, terzino destro) – Svincolato dal Brescia l’1 gennaio 2022

(1996, terzino destro) – Svincolato dal Brescia l’1 gennaio 2022 Ahmed Elmohamady (1987, terzino destro) – Svincolato dall’Aston Villa l’1 luglio 2021

(1987, terzino destro) – Svincolato dall’Aston Villa l’1 luglio 2021 Eliaquim Mangala (1991, difensore centrale) – Svincolato dal Valencia dall’1 luglio 2021

(1991, difensore centrale) – Svincolato dal Valencia dall’1 luglio 2021 Mapou Yanga Mbiwa (1989, difensore centrale) – Svincolato dal Lione dall’1 luglio 2020

(1989, difensore centrale) – Svincolato dal Lione dall’1 luglio 2020 Mateo Musacchio (1990, difensore centrale) – Svincolato dalla Lazio dall’1 luglio 2021

(1990, difensore centrale) – Svincolato dalla Lazio dall’1 luglio 2021 Laurent Koscielny (1985, difensore centrale) – Svincolato dal Bordeaux il 31 gennaio 2022

(1985, difensore centrale) – Svincolato dal Bordeaux il 31 gennaio 2022 Leandro Castan (1986, difensore centrale) – Svincolato dal Vasco da Gama il 27 gennaio 2022

(1986, difensore centrale) – Svincolato dal Vasco da Gama il 27 gennaio 2022 Branislav Ivanovic (1984, difensore centrale) – Svincolato dal West Bromwich l’1 luglio 2021

(1984, difensore centrale) – Svincolato dal West Bromwich l’1 luglio 2021 Prince Gouano (1993, difensore centrale) – Svincolato dall’Amiens l’1 luglio 2021

(1993, difensore centrale) – Svincolato dall’Amiens l’1 luglio 2021 Winston Reid (1988, difensore centrale) – Svincolato dal West Ham il 21 settembre 2021

(1988, difensore centrale) – Svincolato dal West Ham il 21 settembre 2021 Wallace (1994, difensore centrale) – Svincolato dal Malatyaspor il 26 gennaio 2022

(1994, difensore centrale) – Svincolato dal Malatyaspor il 26 gennaio 2022 Rodrigo Ely (1993, difensore centrale) – Svincolato dal Nottingham Forest il 31 gennaio 2022

(1993, difensore centrale) – Svincolato dal Nottingham Forest il 31 gennaio 2022 Marcelo Saracchi (1998, terzino sinistro) – Svincolato dal RB Lipsia l’1 gennaio 2022

(1998, terzino sinistro) – Svincolato dal RB Lipsia l’1 gennaio 2022 Ramires (1987, centrocampista) – Svincolato dal Palmeiras dal 27 novembre 2020

(1987, centrocampista) – Svincolato dal Palmeiras dal 27 novembre 2020 William Vainqueur (1988, centrocampista) – Svincolato dall’Antalyaspor dal 4 agosto 2020

(1988, centrocampista) – Svincolato dall’Antalyaspor dal 4 agosto 2020 Senad Lulic (1986, centrocampista) – Svincolato dalla Lazio dall’1 luglio 2021

(1986, centrocampista) – Svincolato dalla Lazio dall’1 luglio 2021 Kwadwo Asamoah (1988, centrocampista) – Svincolato dal Cagliari dall’1 luglio 2021

(1988, centrocampista) – Svincolato dal Cagliari dall’1 luglio 2021 Jack Wilshere (1992, centrocampista) – Svincolato dal Bournemouth dall’1 luglio 2021

(1992, centrocampista) – Svincolato dal Bournemouth dall’1 luglio 2021 Yoshimar Yotun (1990, centrocampista) – Svincolato dal Cruz Azul l’1 gennaio 2022

(1990, centrocampista) – Svincolato dal Cruz Azul l’1 gennaio 2022 Christian Oliva (1996, centrocampista) – Svincolato dal Cagliari il 28 gennaio 2022

(1996, centrocampista) – Svincolato dal Cagliari il 28 gennaio 2022 Oliver Kragl (1990, centrocampista) – Svincolato dal Benevento il 31 agosto 2021

(1990, centrocampista) – Svincolato dal Benevento il 31 agosto 2021 Oscar Romero (1992, trequartista) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

(1992, trequartista) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 Clement Grenier (1991, trequartista) – Svincolato dal Rennes dall’1 luglio 2021

(1991, trequartista) – Svincolato dal Rennes dall’1 luglio 2021 Sebastian Giovinco (1987, trequartista) – Svincolato dall’Al Hilal dal 15 agosto 2021

(1987, trequartista) – Svincolato dall’Al Hilal dal 15 agosto 2021 Marlos (1988, trequartista) – Svincolato dallo Shakhtar Donetsk l’1 gennaio 2022

(1988, trequartista) – Svincolato dallo Shakhtar Donetsk l’1 gennaio 2022 Angel Romero (1992, esterno) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

(1992, esterno) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021 Isaac Mbenza (1996, esterno) – Svincolato dal Qatar SC il 12 gennaio 2022

(1996, esterno) – Svincolato dal Qatar SC il 12 gennaio 2022 Jota (1991, esterno) – Svincolato dall’Alavés l’1 luglio 2021

(1991, esterno) – Svincolato dall’Alavés l’1 luglio 2021 Dani Raba (1995, esterno) – Svincolato dal Villarreal il 31 gennaio 2022

(1995, esterno) – Svincolato dal Villarreal il 31 gennaio 2022 Ibai Gomez (1989, esterno) – Svincolato dall’Athletic Bilbao il 16 luglio 2021

(1989, esterno) – Svincolato dall’Athletic Bilbao il 16 luglio 2021 Carlos Tevez (1984, attaccante) – Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021

(1984, attaccante) – Svincolato dal Boca Juniors dall’1 luglio 2021 Graziano Pellè (1985, attaccante) – Svincolato dal Parma dall’1 luglio 2021

(1985, attaccante) – Svincolato dal Parma dall’1 luglio 2021 Giovani Dos Santos (1989, attaccante) – Svincolato dall’America dal 15 giugno 2021

(1989, attaccante) – Svincolato dall’America dal 15 giugno 2021 Yaya Sanogo (1993, attaccante) – Svincolato dall’Huddersfield dall’1 luglio 2021

(1993, attaccante) – Svincolato dall’Huddersfield dall’1 luglio 2021 Diego Costa (1988, attaccante) – Svincolato dall’Atlético Mineiro il 7 gennaio 2022

(1988, attaccante) – Svincolato dall’Atlético Mineiro il 7 gennaio 2022 Djordje Despodovic (1992, attaccante) – Svincolato dal Rubin Kazan il 30 gennaio 2022

(1992, attaccante) – Svincolato dal Rubin Kazan il 30 gennaio 2022 Elkeson (1989, attaccante) – Svincolato dal Guangzhou Evergrande l’1 gennaio 2022

(1989, attaccante) – Svincolato dal Guangzhou Evergrande l’1 gennaio 2022 Robert Beric (1991, attaccante) – Svincolato dai Chicago Fire l’1 gennaio 2022

(1991, attaccante) – Svincolato dai Chicago Fire l’1 gennaio 2022 Zé Luis (1991, attaccante) – Svincolato dalla Lokomotiv Mosca il 13 gennaio 2022

(1991, attaccante) – Svincolato dalla Lokomotiv Mosca il 13 gennaio 2022 Hal Robson-Kanu (1989, attaccante) – Svincolato dal West Bromwich l’1 luglio 2021

(1989, attaccante) – Svincolato dal West Bromwich l’1 luglio 2021 Mauro Zarate (1987, attaccante) – Svincolato dall’América-MG l’1 gennaio 2022

(1987, attaccante) – Svincolato dall’América-MG l’1 gennaio 2022 Emmanuel Rivière (1990, attaccante) – Svincolato dal Crotone il 13 agosto 2021

(1990, attaccante) – Svincolato dal Crotone il 13 agosto 2021 Adrian Lopez (1988, attaccante) – Svincolato dall’Osasuna l’1 luglio 2021

OMNISPORT