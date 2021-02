I milanisti sul web: “Con chi ce l'aveva Ibrahimovic?”

I gol numero 500 e 501 in carriera per Zlatan Ibrahimovic sono stati la nota lieta della vittoria del Milan sul Crotone, un successo in cui lo svedese è stato ancora una volta fondamentale. Nelle ore successive alla vittoria milanista, però, sui social molti tifosi si sono interrogati sul gesto compiuto da Ibra dopo la sua seconda rete.

Il mistero del gesto di Ibra

Rivolgendosi alla tribuna, Zlatan ha fatto il segno del numero 2, seguito poi da +1: per molti milanisti, quello dello svedese era un messaggio alla dirigenza rossonera. Ibrahimovic, infatti, punta al rinnovo di contratto con il Milan, ma non ha ancora ricevuto una proposta dal club rossonero.

Per altri tifosi, invece, lo svedese si stava semplicemente riferendo alla doppietta appena firmata. “Se parlava con i dirigenti non lo so – scrive Stefano su una pagina Facebook dedicata al Milan – ma un biennale glielo farei firmare subito… magari a cifre più basse per la variante infortuni che a questa età non è da sottovalutare”.

Per Paolo Ibra stava parlando proprio di rinnovo: “Si riferiva al contratto. Ma secondo me non ci saranno problemi. La società sa che deve tenere Ibra”.

Per i tifosi c’entra Lukaku

Altri milanisti, invece, non cercano le ragioni del gesto e si limitano a ironizzare tirando in ballo il litigio con Lukaku del derby di Coppa Italia. “Secondo me salutava Lukaku. Speriamo che non passi come gesto razzista… qui non si sa mai…”, commenta Tiberio su Facebook. “Beh, lo deciderà il giudice sportivo”, aggiunge Fabrizio.

“Se l’è presa con chi lo sfotteva”, scrive Francesco. E Michele chiude esaltando il fuoriclasse rossonero: “Troppo superiore a tutti Zlatan, come lui non ce n’è! Le avesse giocate tutte era già a 30 gol a metà campionato”.

SPORTEVAI | 08-02-2021 11:03