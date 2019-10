I rimpianti di Mazzarri: "Potevamo battere il Napoli"

Il Torino ha costretto il Napoli allo 0-0, ma Walter Mazzarri ha anche qualche rimpianto: "Con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto vincere", è la sua analisi ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Siamo partiti un po' contratti – aggiunge il tecnico granata -, ma con il passare dei minuti siamo migliorati. Ritengo che la squadra abbia fatto davvero bene nel secondo tempo, ma su alcune palle gol la fortuna non è stata dalla nostra parte. Dobbiamo cercare un po' di più Belotti, migliorando sotto questo aspetto Andrea potrà avere più occasioni e magari segnare".

Inevitabile guardare la classifica: "Ci mancano alcuni punti nelle sette partite giocate, anche per nostri errori. A quest'ora avremmo potuto avere almeno 2-3 punti in più. Con le grandi noi disputiamo sempre grandi gare. Ma ora è meglio se la classifica non la guardiamo".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 21:16