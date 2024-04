Serie A top e flop 32ª giornata, pagelle tra buoni e cattivi: Vlahovic cicca, su N'Dicka bravi tutti, De Rossi leader

La trentaduesima giornata del campionato di serie A 2023/24 con i nostri immancabili top e flop con un pizzico di cattiveria per Vlahovic mangione di gol, ma tanta gioia per la salute di N'Dicka, tutti promossi a Udine ma che De Rossi

La giornata del chapa no che diventa “sì” quando arriva la bella notizia che Evan N’Dicka è fuori pericolo. La pareggite si impossessa della serie A come un fulmine a ciel sereno. Davanti frenano tutte, sia chi se lo può permettere, vedi l’Inter quasi del tutto tricolore, che il Milan sicuro del 2° posto e in gita al Mapei Stadium; ma pareggia anche chi avrebbe fatto meglio a vincere, vedi la Juventus oramai intristita del girone di ritorno che paga la scarsa vena realizzativa di Vlahovic.

Impattano anche a ruota Bologna, Atalanta, il Napoli alla deriva, e ci va vicino la Roma che se dovesse davvero pareggiare con l’Udinese nel prosieguo del match sospeso per il malore di N’Dicka, segnerebbe con tutta la A il record di pari, 8 in una sola giornata. Come sempre, come al solito tra qualche bocciatura e qualche promozione il nostro viaggio tra i top e flop della 32sima giornata di serie A. Con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che non guasta mai, in fondo è solo un giuoco… del calcio.

Top e Flop della trentaduesima giornata di serie A

Milinkovic-Savic TOP 7: graziato prima da Vlahovic, si prende la scena con una paratona stile portiere da hockey su ghiaccio, roba che se lo vedono in Nhl addio granata. Saracinesca.

graziato prima da Vlahovic, si prende la scena con una paratona stile portiere da hockey su ghiaccio, roba che se lo vedono in Nhl addio granata. Saracinesca. Politano TOP 8 : ma fare un gol brutto, così, di sponda, di tapin, da due passi, su rimpallo, no eh? Matteo solo gol belli fa. In questo triste momento del Napoli è uno dei pochi raggi di sole. E dire che doveva andare via…

: ma fare un gol brutto, così, di sponda, di tapin, da due passi, su rimpallo, no eh? Matteo solo gol belli fa. In questo triste momento del Napoli è uno dei pochi raggi di sole. E dire che doveva andare via… Luis Alberto FLOP 5 : rovina una partita sontuosa, una delle sue, con un’uscita forse forse poco opportuna specie a pochi giorni dalla tristissima delusione capitolina del derby perso. Insomma c’erano mille momento per dire addio alla Lazio, ha scelto quello sbagliato. Peraltro non è manco la prima volta…sarà vero?

: rovina una partita sontuosa, una delle sue, con un’uscita forse forse poco opportuna specie a pochi giorni dalla tristissima delusione capitolina del derby perso. Insomma c’erano mille momento per dire addio alla Lazio, ha scelto quello sbagliato. Peraltro non è manco la prima volta…sarà vero? Laurientè TOP 7 : esce dall’anonimato in una domenica assolata di metà aprile, insomma sboccia come un fiore in primavera. Ma in tutto questo tempo che fine aveva fatto?

: esce dall’anonimato in una domenica assolata di metà aprile, insomma sboccia come un fiore in primavera. Ma in tutto questo tempo che fine aveva fatto? Scamacca TOP 8: segna al Verona tanto per non perdere il filo col gol che aveva cominciato a “filare” in un giovedì per lui, e non solo per lui, indimenticabile sull’erba di Anfield Road. Sublime.

segna al Verona tanto per non perdere il filo col gol che aveva cominciato a “filare” in un giovedì per lui, e non solo per lui, indimenticabile sull’erba di Anfield Road. Sublime. Turati TOP 8 : ci ha messo un dito, il pollicione per salvare i ciociari all’ultimo respiro contro il Bologna. Una parata d’oro per un punto d’oro. Fenomenale!

: ci ha messo un dito, il pollicione per salvare i ciociari all’ultimo respiro contro il Bologna. Una parata d’oro per un punto d’oro. Fenomenale! Meret FLOP 5 : era la giornata perfetta, aveva parato un rigore, il Napoli vinceva, c’era pure Spalletti in tribuna. Finalmente una domenica di sollievo in un triste campionato per gli azzurri. E lui cosa fa? Si incarta sul rinvio? Maledetta “distruzione” dal basso.

: era la giornata perfetta, aveva parato un rigore, il Napoli vinceva, c’era pure Spalletti in tribuna. Finalmente una domenica di sollievo in un triste campionato per gli azzurri. E lui cosa fa? Si incarta sul rinvio? Maledetta “distruzione” dal basso. Cheddira TOP 9 : importante attività sismica registrata in questi giorni attorno alle pendici del Vesuvio, non erano le falde ma era il marocchino che ha scardinato due volte la porta azzurra, quasi un colpo di grazia, magnitudo di buona entità.

: importante attività sismica registrata in questi giorni attorno alle pendici del Vesuvio, non erano le falde ma era il marocchino che ha scardinato due volte la porta azzurra, quasi un colpo di grazia, magnitudo di buona entità. Viola TOP 8,5 : il premio “12° uomo” della giornata se lo prende lui a mani basse, entra e cambia, ribalta la partita a San Siro, mica uno stadio qualunque. Provvidenziale!

: il premio “12° uomo” della giornata se lo prende lui a mani basse, entra e cambia, ribalta la partita a San Siro, mica uno stadio qualunque. Provvidenziale! Kjaer FLOP 5: la giornataccia del Milan in difesa ha in lui l’unico colpevole? No, non lo diremmo mai ma un po’ l’abbiamo pensato, deve averlo pensato anche Pioli quando l’ha tolto dal campo.

Top e Flop Allenatori: Ranieri infinito, De Rossi leader

Ranieri TOP 8 : in una settimana affonda l’Atalanta e ferma l’Inter recriminando per l’occasione all’ultimo respiro di fare il colpaccio a San Siro. Infinito è dir poco!

: in una settimana affonda l’Atalanta e ferma l’Inter recriminando per l’occasione all’ultimo respiro di fare il colpaccio a San Siro. Infinito è dir poco! De Rossi TOP 10: sulla situazione di N’Dicka ha preso in mano la situazione. Ha fatto tutto lui, l’arbitro Pairetto è stato semplice strumento nelle sue mani. Ora abbiamo capito perchè la Roma ha svoltato dopo Mourinho. Leader in panchina, fuori dal campo e ancora in campo.

Fonte: Getty

Supertop 32sima giornata: tutti a Udinese sono da 10!

Per un attimo qualcuno può aver anche minimamente pensato che l’aver sospeso e rinviato la fine di Udinese-Roma dopo il malore di N’Dicka sia stato un attimo eccessivo, frutto di un po’ di suggestione. Ma poi la morte di Giani qualche km distante, in Eccellenza, peraltro nel giorno che ricordava Morosini, ad Udine dove aveva perso la vita Astori. Insomma, mai decisione è stata migliore. Bravo l’arbitro Pairetto, bravo De Rossi, bravo Cioffi, brave Roma e Udinese. Bravi tutti. Ma soprattutto, Evan, ti aspettiamo in campo.

Superflop 32sima giornata: Vlahovic come Egidio Calloni

Nella sua stagione migliore alla Juventus pecca di superficialità proprio nel suo fondamentale. Cioè buttarla in rete. Contro il Toro si divora due gol già fatti e pochi metri dalla porta. Recidivo per quanto già fatto contro Inter e Napoli. Si diceva che non segnasse per colpa di Allegri, ora davanti alla porta ci finisce spesso e volentieri, ma spesso e mal volentieri la spreca malaccio.