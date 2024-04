Juventus, il derby dei rimpianti: nel mirino del web i due colpevoli, è polemica

Il pari senza reti contro i granata ha avuto l'effetto di tornare a deprimere l'ambiente dopo le due vittorie di fila, sul web si scatena la bufera

Ci può anche essere il due senza tre. Dopo aver battuto la Lazio in coppa Italia e la Fiorentina in campionato la Juve si ferma sullo 0-0 nel derby col Torino e fa risprofondare la tifoseria nel baratro della depressione. La qualificazione in Champions resta a portata di mano ma lo spettacolo che offrono i bianconeri sta diventando un supplizio. Almeno per la maggioranza che ha già fatto scattare il countdown nell’attesa (e nella speranza) che Allegri possa lasciare a fine stagione.

Per Giuntoli tutto è rimandato a fine stagione

Il ds Giuntoli sul futuro ha preso tempo: “In questo momento non possiamo fare chissà quali piani. Il nostro budget sarà determinato da qualche eventuale vendita e dall’ingresso in Champions League. Siamo arrivati a una situazione delicata, stiamo ripartendo. Allegri ha un altro anno di contratto, sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. A fine anno ci metteremo seduti e ragioneremo con lui come è naturale che sia nel calcio”.

Allegri scarica su Vlahovic

Dal canto suo Allegri non si è detto insoddisfatto della partita ma ha scaricato le colpe del risultato su Vlahovic, che ha fallito due occasioni importanti: “Quella di Vlahovic è stata una serata negativa, ma andate a vedere la palla non creata per lui dai piedi di Yildiz: sarebbe stato ancora più facile del palo colpito”.

Sul web i tifosi accusano il bomber e il tecnico

Vlahovic viene criticato anche da molti tifosi bianconeri sui social: “Al di là di miliardi di parole e di spiegazioni tecnico-tattiche di tutti i commentatori, la Juve non ha vinto il derby solo perchè Vlahovic, nel primo tempo, si è mangiato due palle-gol che chiedevano solo di essere spinte in porta” e poi: “In questa squadra ci sono troppi giocatori non da Juve. Tecnicamente imbarazzanti. Poi se Vlahovic sbaglia due gol fatti, non vedo cosa centri Allegri” e ancora: “Per prima cosa dovrebbe imparare a stoppare la palla, Vlahovic”, oppure: “centravanti che non sentono il gol come Vlahovic io alla Juve ne ho visti davvero pochi”

C’è però anche l’altra campana: “Vedo gente avvelenata con Vlahovic per il gol divorato nel Derby Della Mole, però vorrei farvi vedere il bicchiere mezzo pieno. Senza i suoi 15 gol in stagione la Juve lottava per la salvezza quindi zitti muti e tifate…” e anche: “Gli allegriani insultano Vlahovic, però secondo loro non puoi insultare Allegri perché è il loro allenatore finché è sulla panchina della Juve. Coerenza questa sconosciuta” e ancora: “11 punti in 11 partite, un derby osceno e il fantino si dichiara soddisfatto. Coraggio, ancora 7/8 partite e si leverà dalle scatole. E infine: “Tutti contro Vlahović per un gol sbagliato? Perché oltre a quell’occasione è stata prodotta solo un’altra palla gol?”.

Juve, per i tifosi bianconeri la colpa non è solo di Vlahovic

C’è chi scrive: “Vlahovic ha sbagliato? Avrebbe potuto segnare, doveva segnare, ma la partitaccia sarebbe rimasta lo stesso, cambiavano solo i punti in classifica” e infine: “Ripetiamo insieme: gli errori del singolo sono esclusivamente colpa del singolo, nessuno intelligente dà colpa all’allenatore se un giocatore sbaglia un gol davanti alla porta. Ma un gol fallito da Vlahovic non scagiona Allegri dai suoi demeriti”.