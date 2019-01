I tifosi del Milan riabbracciano Carlo Ancelotti

A maggio saranno ormai 10 anni dall’addio di Carlo Ancelotti alla panchina del Milan. Da quel momento la storia rossonera ha vissuto ben pochi momenti di gloria, a differenza di quella del tecnico emiliano, che ha conquistato una Champions League alla guida del Real Madrid.

La prima da avversario a San Siro sulla panchina del Napoli non poteva allora passare inosservata ai tifosi rossoneri, che a dispetto della scelta di Ancelotti di approdare in una squadra storicamente rivale hanno omaggiato l’ex giocatore e allenatore rossonero con cori lungo tutto il corso della partita, cui si è unito uno striscione, strotolato dalla Curva Sud poco prima dell’inizio del secondo tempo: "Anni indelebili che hanno marchiato un'era, Carletto per sempre leggenda rossonera".

Dopo l’esposizione dello striscione, i tifosi hanno però iniziato ad inneggiare Rino Gattuso, come in un immaginario passaggio di consegne tra il passato e il presente della panchina milanista.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 22:05