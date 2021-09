Iago Falque saluta il Torino: "Cuore granata per sempre"

Dopo il doppio e poco felice prestito al Genoa e al Benevento con altrettanti ritorni alla base, si è ufficialmente conclusa l’avventura al Torino di Iago Falque.

L’attaccante spagnolo classe ’90 ha infatti rescisso durante le battute finali della sessione estiva di mercato il contratto che lo avrebbe legato al club granata fino al 30 giugno 2022.

Ora per Iago potrebbero aprirsi le porte dell’estero dopo i numerosi contatti avuti in estate, non sfociati però in nessun affare concreto.

Il giocatore ha voluto salutare con affetto i tifosi del Toro, dove era approdato nel 2016 vivendo ad alto livello le prime due stagioni, chiuse con 12 gol.

“Finisce qui: grazie a tutto il popolo granata per la stima, l’affetto e il rispetto ricevuto, dal primo fino all’ultimo giorno, io e la mia famiglia avremo sempre il cuore granata” questo il messaggio di Iago via social.

OMNISPORT | 01-09-2021 10:09