Iannone, addio Giulia De Lellis: c'è Buccino al centro del gossip

La quarantena e l’addio – condito da un ritorno al passato – tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, innamoratasi di nuovo dell’ex Andrea Damante. GDL ha asserito di aver perdonato anche le corna, che così tanta celebrità le hanno regalato e ispirato per un libro che forse neanche l’influencer avrebbe mai pensato di scrivere.

Giulia De Lellis in quarantena con Damante, Iannone a Lugano

A Lugano, intanto, Iannone si sta rinfrancando e tenta di recuperare le redini di questa vita segnata dalla rottura con la de Lellis e una complicata vicenda che, de facto, ha comportato la squalifica e gli impedisce di tornare a gareggiare sulla sua Aprilia.

L’ultimo gossip che impazza in rete riguarda proprio loro, proprio Andrea Iannone che avrebbe iniziato una nuova storia con Cristina Buccino. Ma probabilmente qualcosa è cambiato e la ex naufraga de L’isola dei Famosi potrebbe aver violato le regole ed essere fuggita in Svizzera per stare con Iannone.

Gli indizi della storia tra Andrea Iannone e Cristina Buccino

A lanciare l’indiscrezione è il sito Veryinutilpeople che in precedenza aveva lanciato delle vere notizie: una serie di indizi che proverebbero come tra i due ci sarebbe del tenero. Prima di tutto una serie di like che Andrea e Cristina si sono scambiati sui social, poi una story del pilota di MotoGp che faceva sapere di star ascoltando la canzone Cristina di Sebastian Yatra con tanto di emoticon della faccina emozionata circondata da cuori. Infine, una prova della loro storia a prova di smentita: una story della Buccino che, confrontata con una vecchia foto della De Lellis scattata nell’abitazione di Iannone, proverebbe che i particolari della casa coincidono.

La reazione di Cristina Buccino alle insinuazione

La Buccino ha pubblicato una nuova storia nella quale si vede il panorama di una città che sembrerebbe essere Milano, accompagnata da una faccina che ride. Una soluzione all’intrico e un modo per dire che la notizia è ancora e solo una insinuazione?

VIRGILIO SPORT | 24-04-2020 13:29