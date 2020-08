Iannone, flirt con Soleil Sorge in barba a Belen e Jeremias

Un triangolo anzi un quadrilatero per dirla tutta che accende questi ultimi giorni d’estate ad agosto. Protagonisti il pilota di MotoGp Andrea Iannone e la modella e influencer Soleil Sorge. Una bella coppia che si è formata al sole della Sardegna. Il pepe su questo flirt? Il fatto che entrambi siano degli ex di casa Rodriguez: lui fidanzato in passato con Belen, lei fidanzata con il fratello Jeremias, peraltro amico di lui.

Iannone-Soleil la nuova coppia dell’estate

Il pilota di MotoGP, sospeso in questo momento per una storia di doping, in Sardegna con Soleil Anastasia Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, già fidanzata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, ex proprio di Iannone. I due sono stati beccati nel ristorante Vesper sulla spiaggia di Porto Cervo in Sardegna. A confermare lo scoop e a cancellare ogni dubbio ci ha pensato uno scatto riportato dalla rivista Chi. La coppia avrebbe trascorso insieme due giorni prima di riprendere lo stesso aereo per rientrare a Milano Malpensa.

Chi è Soleil Sorgè

Soleil Sorgè, all’anagrafe Soleil Anastasia Sorgè è una modella, showgirl e influencer nata a Los Angeles ma residente in Italia. Diventata popolare per aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. I due, dopo esser usciti insieme dalla trasmissione, si sono lasciati in diretta TV durante una puntata del Grande Fratello Vip, a causa del tradimento della ragazza con Marco Cartasegna. Soleil ha fatto incetta di partecipazioni ai reality, infatti è stata anche tra i concorrenti di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi, dove si è innamorata di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. In passato Soleil, nel 2014, ha partecipato a Miss Italia in rappresentanza dell’Abruzzo dove è cresciuta.

Iannone, da Belen a Giulia de Lellis

“Donne e motori” si dice e Andrea Iannone in quanto a donne sembra ne abbia avute quasi quanto le moto guidate in carriera, tante. Tutte bellissime e la maggior parte famose. Gli ultimi gossip lo davano impegnato al fianco di Cristina Buccino, ex valletta de “L’Eredità”, che era stata vista a più riprese a Lugano, dove lui vive. E’ stata però la stessa 35enne a smentire seccamente l’indiscrezione. Di certe invece sono le relazioni con Belen Rodriguez prima e Giulia de Lellis poi.

Iannone fermo solo in pista

Se in amore il pilota non conosce ostacoli, in moto è ancora lungi da poter rientrare in pista. Poco prima di Ferragosto l’udienza di Iannone al Tas è slittata al 15 ottobre. Il centauro di Vasto, condannato a 18 mesi, sta cercando di dimostrare l’involontarietà dell’assunzione delle sostanze illegali per cui è risultato positivo al controllo antidoping dello scorso anno, e ha fatto ricorso al Tas. Iannone è risultato positivo ad uno steroide anabolizzante esogeno (inserito dall’esterno n.d.r.) ad un controllo Wada, l’Agenzia Mondiale per l’Anti Doping, del 3 novembre scorso in Malesia

