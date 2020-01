Iannone ringrazia a modo suo Giulia: la De Lellis è senza parole

Andrea Iannone, nonostante le indubbie difficoltà che sta affrontando a causa della decisione della Federazione, nutre estrema gratitudine nei confronti della sua compagna, Giulia De Lellis che mai lo ha lasciato da quando è esploso il caso che lo ha travolto.

Per lei, il pilota di MotoGP ha deciso di reagire e di indossare l’abito del pilota comunque, difendendosi da accuse che attraverso i suoi legali ha fermamente respinto. Iannone ha preparato, in assoluta segretezza, la cena per festeggiare i 24 anni dell‘influencer che, da alcuni mesi, è la sua compagna e vive con lui a Lugano e che combatte al suo fianco questa lotta, contro la Federazione e il presunto uso di sostanze proibite.

Al party, organizzato dal pilota a Milano, erano presenti i familiari di Giulia compresi papà, fratelli e nipotini a cui la De Lellis è legatissima e a cui, spesso e volentieri, dedica spazio sulle Stories di Instagram.

Iannone: la dichiarazione a Giulia De Lellis

“Come passa in fretta il tempo”, esordisce Iannone in una Stories pubblicata su Instagram, mentre si ritrae avvinghiato alla sua Giulia. Quindi ha aggiunto: “Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo”.

Infine la chiosa più intima: “Ti amo Giulietta mia!”. Un messaggio esplicito e sentito che allontana l’ombra di Belen dalla loro relazione e solleva interrogativi, legittimi, sui rumors in merito all’eventualità di ufficializzare il loro legame. Nozze che, secondo quanto affermato dalla stessa GDL travolta dal successo letterario, sarebbero la chiosa di una storia dall’intreccio davvero perfetto.

