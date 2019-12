Ibra, quanto sarcasmo sul web: Quando arriva Gullit?

L’uomo del Nord ha detto sì, Ibra-Milan si farà. Il grande ritorno dello svedese è stato un parto lungo e tortuoso ma è diventato realtà dopo Natale. Il bomber accorre al capezzale della sua ex squadra per risollevarla e farla sognare di nuovo. Solo che Ibra non è più il devastante giocatore di quando vestiva la maglia rossonera e vinceva lo scudetto e il Milan non è quello squadrone pieno di campioni.

I DUBBI – Se da un lato l’entusiasmo per Zlatan ha contagiato buona parte (ma non tutta) dei tifosi rossoneri, dall’altro non sono pochi coloro che hanno dei dubbi sull’effettiva riuscita dell’operazione e sui social si sprecano commenti ironici.

LE REAZIONI – Acuta l’osservazione di un tifoso che scrive: “Ormai sono i giocatori del campionato americano che a fine carriera vanno al Milan”, mentre un altro osserva: “Bentornato Zlatan, potevi scegliere tra la meritata pensione e l’armata Brancaleone, hai scelto la seconda. Condoglianze”.

IRONIA – Scattano commenti ironici: “Dopo Ibrahimovic perché non anche Gullit? Fanno una gran tenerezza” o anche: “La giovane promessa svedese è pronta a firmare un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno. Decisivo il rifiuto del Napoli, la Cassazione delle trattative di Calciomercato. Beffata la Juventus”.

TEMPI ANDATI – Il tempo è passato e i tifosi degli altri club lo sottolineano con sarcasmo: “Maldini-Boban stanno facendo le scarpe a Paratici. Spiace dirlo, ma se non ufficializziamo Roberto Baggio entro domani siamo dei provinciali” oppure: “Da interista devo dire grande colpo del Milan con #Ibrahimovic Un applauso lo merita pure la società con Galliani e Braida in primis Ora vado a giocare a fifa 11 che mi hanno regalato ieri e non l’ho ancora provato”.

QUI MILAN – Le reazioni dei tifosi del Milan oscillano tra paure e speranze: “Prendiamo Ibra solo per dare il contentino al tifosotto e tenerlo calmo. Incompetenza al potere. Sono preoccupato per i prossimi anni” o anche: “Non ho ancora capito se Ibrahimovic lo prendono per farlo giocare o per riempirli tutti di botte” e infine: “Tutti prendono per il c….Ibrahimovic Ma non ci sarà nessuno che avrà il coraggio di dirglielo in faccia”.

