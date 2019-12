Mercato Milan, è arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha deciso il suo futuro: l'attaccante svedese tornerà al Milan. La punta di Malmoe, che inizialmente si era riservata ancora alcuni giorni di riflessione prima di dare la risposta definitiva al club rossonero, secondo quanto riporta Sky ha sciolto tutte le riserve e ha detto sì a Boban e Maldini.

La svolta definitiva, che ha confermato le indiscrezioni che davano ormai per certo il ritorno di Zlatan, è arrivata nel pomeriggio di giovedì, quando il giocatore ha comunicato ufficialmente al Diavolo la sua decisione. Ibrahimovic potrebbe già essere annunciato nei prossimi giorni, il tempo di definire e limare gli ultimi dettagli del contratto.

Un regalo di Natale arrivato in lieve ritardo per Stefano Pioli, che vede approdare a Milanello un rinforzo importante per un attacco finora deludente, a segno appena 16 volte nelle 17 giornate finora disputate.

Lo svedese firmerà con i rossoneri un contratto di 6 mesi con clausola di rinnovo. Proprio su questo punto il Diavolo e l'attaccante di Malmoe hanno trovato la quadra: il prolungamento di contratto non scatterà solo in caso di piazzamento in Europa del Milan ma sarà legato maggiormente agli obiettivi individuali, come gol, assist e presenze.

Questo dettaglio ha fatto propendere il giocatore verso il sì, dopo le ultime settimane di silenzio assordante.

L'accordo economico era già stato trovato: Elliott ha deciso di fare un ulteriore strappo alla politica dei giovani, e ha dato il via libera agli uomini di mercato del Milan di offrire 3 milioni di euro a Ibra per i prossimi sei mesi, con opzione di rinnovo per un'altra stagione a 6 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 16:47