Ibrahimovic: "A 18 anni seminai la polizia"

Zlatan Ibrahimovic torna a fare rumore per una sua intervista a ESPN. L’attaccante svedese, attualmente ai Los Angeles Galaxy, ha ripercorso la sua gioventù turbolenta nelle strade di Malmoe.

“Nel mio quartiere quando hai un po’ di soldi la prima cosa che vuoi è una bella macchina. E io a 18 o 19 anni mi sono comprato una Porsche Turbo. Ci ho speso tutto quello che avevo, mi sono anche fatto prestare del denaro per averla. Un giorno stavo guidando, andavo molto veloce e la polizia mi fece cenno di accostare. E secondo voi mi sono fermato?”.

La risposta è prevedibile: “No, non mi sono fermato, mi inseguirono finché a un certo punto trovai un tunnel sotto l’autostrada e mi nascosi lì. I poliziotti non se ne accorsero: aspettai che passassero e me ne andai. Non dico che sia stata una cosa giusta o sbagliata da fare, dico solo che a quell’età si va alla ricerca di adrenalina…”.

Ibrahimovic in un’altra intervista si è soffermato su vari aspetti della sua carriera: “Parlo 5 lingue: svedese, inglese, jugoslavo, italiano e francese. La migliore per insultare un avversario sul campo è sicuramente l’italiano, perché gli insulti sono molto più forti”.

Sulla sua statua in costruzione: “Sono molto felice, è grande e sta venendo come la volevo ma non sappiamo ancora dove la esporremo. Lo scultore voleva ritrarmi senza pantaloni, ma ho detto di no… Quella di Ronaldo? La mia mi piace, se fossi stato al posto di Cristiano Ronaldo avrei ringraziato lo scultore ma poi l’avrei licenziato!”.

L’arrivo di Ibra non ha però particolarmente risollevato i Galaxy, che in campionato ancora stentano: “Non avevo mai perso tre partite di fila in 20 anni di carriera. Ma vedo un futuro positivo per il club e penso che presto solleveremo un trofeo”, ha assicurato Zlatan.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 14:45