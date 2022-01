Ibrahimovic ko contro la Juve: esce al 27', al suo posto Giroud

23-01-2022 21:44

Dopo il forfait di de Ligt a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Juve, il big match di San Siro perde un altro grande protagonista dopo nemmeno mezz’ora di gioco.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, sostituito al 27′ del primo tempo a causa di un guaio muscolare che ha costretto lo svedese ad alzare bandiera bianca e a lasciare il campo.

Al suo posto, Stefano Pioli ha optato per l’inserimento di Giroud. Accomodatosi in panchina, Ibra – come confermato in telecronaca da DAZN – ha applicato la borsa del ghiaccio sul polpaccio destro.

Nei prossimi giorni si conoscerà l’entità e la natura del danno muscolare che ha chiuso anzitempo la partita del numero 11 rossonero.

OMNISPORT