Ibrahimovic-Milan, la risposta di Gattuso

Gennaro Gattuso ha commentato così il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan dopo sei anni. "Oggi compie 37 anni. Auguri a Zlatan con grande affetto, gli auguro il meglio, a 37 anni fa ancora tanti gol, ma questa domanda ma fatela a Maldini, Leonardo o Scaroni. Io oggi parlo solo dei miei giocatori".

Presente in conferenza stampa alla vigila della partita di Europa League contro l'Olympiakos, Ringhio ha annunciato il ritorno di Gonzalo Higuain dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. "E' uno che si fa voler bene, è un valore aggiunto per la squadra. Non ho mai pensato che senza Higuain sarebbe stato un problema enorme. Poi è normale che è meglio averlo. Dobbiamo essere bravi a capire come sfruttarlo al meglio. Recuperato per domenica? Si sta allenando da due giorni, vediamo. Può giocare anche domani, vediamo".

La sfida con l'Olympiakos: "In Europa si gioca un calcio diverso rispetto alla Serie A, che è molto più tattica. Sono gare diverse. In Europa non bisogna sottovalutare nulla. L'Olympiacos è una squadra molto offensiva, molti di loro hanno tanta esperienza e hanno una mentalità vincente".

La squadra ha rifilato un poker al Sassuolo ed è in netta crescita: "Molti giocatori hanno parlato di svolta. Noi dobbiamo dare continuità. La squadra ha dei valori. Dobbiamo migliorare come collettivo, ma esprimiamo un buon calcio. Dobbiamo trovare solidità e la mentalità giusta. Bisogna dimostrare certe cose anche su campi complicati".

Il difetto tattico del Diavolo: "Quando si gioca su 40 metri, i miei giocatori fanno meno fatica. Quando ci allunghiamo su 70 metri facciamo molta più fatica perché non abbiamo queste caratteristiche. Oggi il nostro obiettivo è giocare sempre compatti perché alla fine la qualità viene fuori".

