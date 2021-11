Ignazio Moser rompe il silenzio sul suo problema di salute

18-11-2021 12:52

Ignazio Moser aveva deciso di interrompere la sequenza di immagini patinate per comunicare ai suoi followers di dover allontanarsi dai social, per una ragione molto seria. Una scelta che aveva dilatato post e notizie, nelle ultime settimane.

L’ex ciclista, esponente dell’ultima generazione della dinastia Moser, aveva infatti confidato su Instagram di aver scoperto un problema di salute: per lo sportivo, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip, la questione è stata prioritaria, assai più rilevante dei suoi impegni anche professionali. in queste ultime settimane abbiamo assistito a una presenza più discreta e defilata di Ignazio Moser, se non in eventi condivisi con la sua compagna, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Ignazio Moser: parassita intestinale la causa dei suoi problemi

Una evidenza della volontà di condurre una vita più riservata e concentrarsi sul problema di salute che Moser ha dichiarato essere stato causato da un parassita intestinale.

“Ho preso un parassita intestinale”, ha rivelato a seguito della domanda di un fan.

Ignazio Moser si mostra più tonico, meno provato rispetto alle ultime foto pubblicate in cui esibisce un fisico più asciutto.

“Hai superato quel maledetto problema fisico?” chiede un follower, e lui replica:

“Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima… sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me…”.

Ignazio Moser, 10 chili in meno

Questo inconveniente di salute ha avuto i suoi strascichi, come evidenzia lo stesso Moser: Ignazio ha perso 10 chili e ha patito, anche a livello fisico, le conseguenze della presenza di questo estraneo nel suo organismo. Ora, come ha comunicato egli stesso, è giunto il momento in cui poterne parlare al passato e recuperare forma e anche maggiore serenità.

VIRGILIO SPORT