Isola, Moser in lacrime per il padre Francesco: "Il mio esempio"

E’ tra i finalisti di questa travagliata edizione dell’Isola e del pubblico, con una certa sorpresa per quanti non avevano avuto modo di comprendere e di conoscere l’ambiente in cui è cresciuto l’ex corridore, figlio di Francesco Moser e nipote di Aldo, recentemente scomparso a causa del Covid.

Il video messaggio di Francesco Moser a suo figlio Ignazio

“Ciao Ignazio, sai che noi Moser non siamo mai stati di molte parole. Siamo un po’ grezzi in questo senso, non ti ho mai detto cose che ti aspetti. sappi. Ignazio, che io ti voglio bene. Ti ho seguito un po’ in tv, ti hanno tagliato i capelli e la barba…ti toglierei anche i tatuaggi! Sai che ti ho sempre rispettato e ho rispettato le tue scelte. Ti aspettiamo a casa, devi rendermi le spinte che ti ho dato da piccolo quando dovevi imparare ad andare in bicicletta che ora non ce la faccio più! Ti aspettiamo, adesso le ciliegie sono mature!”, le parole del videomessaggio di Francesco Moser al figlio Ignazio.

Commosso e emozionato, il finalista ha esternato le sensazioni appena ascoltato, quel tributo d’affetto e di vita del campione del mondo che non aveva mai esternato, prima di questa occasione, i suoi sentimenti pubblicamente.

“Il rapporto con mio papà è bellissimo, c’è sempre stato. Non ho niente di cui lamentarmi, solo che siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e dimostrarci affetto. Anche se non siamo sempre andati d’accordo, voglio dirgli che è il mio papà e che per me è e sarà sempre il mio esempio”, ha deciso di affermare Moser su invito di Ilary Blasi nel momento probabilmente più emozionante di questa puntata anche se affidato a un meccanismo collaudato da parte degli autori.

La settimana dei naufraghi e di Ignazio Moser

Durante l’ultima settimana, infatti, naufraghi avevano ricevuto delle lettere dai loro cario ad eccezione di Ignazio Moser che aveva manifestato la propria delusione (ignaro di quanto si stava preparando) con Awed:

“Mio papà è sempre stato molto duro con me. Loro vengono dallo sport e dal lavoro duro dei campi, Vedermi qua all’Isola o al Grande Fratello non è che va proprio nella direzione dei principi saldi della mia famiglia. La mia vita l’hanno accettata e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose”.

La commozione in studio per Ignazio Moser

Invece lo ha spiazzato, destando in lui una partecipazione inaspettata, autentica che ha condiviso in diretta con il suo pubblico e con i presenti in studio che hanno a loro volta hanno permesso che quell’empatia sfociasse in lacrime, silenzi come accaduto a Tommaso Zorzi che, del rapporto con suo padre, aveva parlato con Andrea Zenga all’interno della casa del GF Vip.

Un lato umano, anche se schivo e quasi celato, che lo assicura tra i prediletti del pubblico che lo segue e lo sostiene ancora con indubbia partecipazione da casa.

VIRGILIO SPORT | 01-06-2021 10:13