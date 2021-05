Isola, la solitudine di Isolde Kostner: incompresa nel giusto

Non è riuscita mai a instaurare quell’empatia indispensabile a uniformare il giudizio nei suoi confronti, anzi. Isolde Kostner, campionessa di sci e protagonista innegabilmente di un’edizione fiacca come quella che si sta consumando, è al centro di un messaggio non banale, ma forse ritenuto secondario o criptico di quest’Isola.

La reazione di Ilary Blasi al discorso e al messaggio di Isolde Kostner

“Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti – ha spiegato -. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi”, ha aggiunto a corollario delle nomination e di una lite non proprio imprevedibile con Andrea che l’ha apostrofata in malo modo.

Isolde si è pronunciata così mentre Ilary Blasi, la conduttrice in diretta dallo studio, ascoltava attonita quanto stavo affermando la campionessa, la quale ha sottolineato a più riprese come questo fosse il messaggio che intende dare con questa sua partecipazione.

La Blasi, tra il serio e il faceto, ha paragonato Isolde a Fariba, forse per sottolineare come questa improvvisa e profonda lettura della sua partecipazione sia stata studiata e poco aderente al personaggio fino ad ora visto nel susseguirsi di puntate, prove leader e altro. Anche la battuta di Tommaso Zorzi è parsa poco edificante, rispetto al pubblico dei social che ha invece condiviso e accolto l’appello della sciatrice.

Isolde Kostner sempre più leader dell’Isola

La Kostner anche stavolta si è dimostrata superiore a livello fisico e ha aggiunto ancora maggiore diffidenza nei colleghi naufraghi, già poco vicini all’ex campionessa. E raccolto, con questo inaspettato messaggio di positività, commenti edificanti e di stima attraverso i social, che non sempre le hanno perdonato la sua determinazione a vincere.

Un elogio della bellezza naturale che, sul finire di questa esperienza così distante dalla dimensione quotidiana della ex sciatrice azzurra e dal suo presente, si riempie di significati non adeguatamente percepiti in studio forse proprio per via della stanchezza, delle dirette estenuanti. E per la scelta di non asciugare quei tempi televisivi che qui paiono ancora, troppo dilatati.

VIRGILIO SPORT | 24-05-2021 18:05